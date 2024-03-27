التفاصيل الكاملة عن رغبة شاكيرا في التعاون مع تايلور سويفت.. وما سبب الضجة؟

أثارت شاكيرا خلال الأيام الماضية جدلا واسعا بعدما صرحت حول رغبتها الشديدة فى التعاون مع تايلور سويفت، الأمر الى جعل كثيرون يتسألون عن التفاصيل التى نستعرضها فى السطور التالية.



حضرت شاكيرة مقابلة صحفية منذ ايام، للحديث عن التفاصيل الكاملة للأبوم الجديد الخاص بها، ويحمل اسم، "Las mujeres ya no lloran"، تم إصداره يوم الجمعة الماضى، وكان محبيها ومتابعينها فى انتظار البومها الجديد بعد غيابها فترة طويلة، وصلت إلى سبع سنوات.



وقالت “شاكيرا” خلال اللقاء الخاص بها بشأن ثنائي تحلم بالعمل مهه والذي سيحدث جدلا كبيرا، فكان ردها غير متوقع، فأجابت بشكل قاطع أنها ترغب في التعاون مع تايلور سويفت.



لاقي حديث شاكيرا اهتماما كبيرا بين المعجبين، مما أثار التوقعات والاحتمالات حول التعاون المحتمل بين الرمزين العالميين، وتوجه جمهور النجمتين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة حماسهما، وقال أحد المعجبين: "على تايلور أن ترى هذا. فلنجعله متداولًا، كما اعلنت احد المتابعين عن حماسها الشديد تجاه هذا التعاون وهو ما جعلها تقوم بالتعليق المستمر عن الامر على كافة المنشورات الخاصة بشاكيرا على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



ويرجع السبب الشديد وراء تلك الضجة، إلى الكميا والتفاعل الواضح بين شاكيرا وتايلور سويفت في مشهد بات متداولًا على السوشيال ميديا، حيث تذكر المعجبون لحظة رقص سويفت على إيقاعات شاكيرا اللاتينية الشهيرة والغناء مع النسخة الإنجليزية من أغنية "Suerte" في حفل توزيع جوائز MTV VMA.



