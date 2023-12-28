الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

شاكيرا تثير الجدل "بتمثال راقص" في كولومبيا: ماذا عن التفاصيل؟

تمثال شاكيرا
تمثال شاكيرا

أثار تمثال شاكيرا جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر النجمة العالمية من خلال حسابها على "إنستجرام" صورة لتمثال لها في مسقط رأسها بكولومبيا.

وشاركت النجمة العالمية شاكيرا متابعيها مجموعة من الصور لوالديها وإخوتها مع عمدة بارانكويلا في موقع التمثال الجديد في مسقط رأسها في بارانكيا بكولومبيا.

شاكيرا: هذا كثير على قلبي الصغير 

وعلقت النجمة العالمية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "يسعدني أن أشارك هذا مع والديَّ وخاصة والدتي في عيد ميلادها"، مضيفة خلال المنشور الخاص بها على مواقع التواصل قائلة:"هذا كثير على قلبي الصغير".

تمثال شاكيرا برونزى بارتفاع 6.5 متر ويعرض حركة رقص شاكيرا المميزة 

التمثال البرونزي صممه الفنان الكولومبي جينو ماركيز بدعم من طلاب وخريجي مدرسة المنطقة للفنون، وارتفاعه 6.5 متر وهو يعرض حركة رقصة شاكيرا (46 عامًا) من فيديو كليب أغنيتها Hips Don't Lie لعام 2005.

ودائما ما يهتم المتابعين والمحبين لشاكيرا بالأخبار الخاصة بها وذلك من أجل معرفة تفاصيل حياتها من أجل الإطلاع على كل ما هو جديد لديها خاصة أنها محببة لدى العالم بأكمله.

تعتبر شاكيرا من أكثر النجمات اللائي يتمتعن بشعبية كبيرة جدا فى العالم العربي بأكلمه وذلك نظرا لأنها لها طريقتها الخاصة فى الأداء، ودائمًا ما تقوم بعدد من الحركات الخاصة بها التي تميزها عن غيرها من النجمات الأخرى فشاكيرا لها شعبية كبيرة ومتابعين بالملايين.

التفاصيل الكاملة لتمثال شاكيرا ارتفاعه ٦ ٥ تمثال شاكيرا ارتفاعه ٦ ٥ شاكيرا تمثال النجمة العالمية شاكيرا النجمة العالمية شاكيرا

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