مسلسل صدفة الحلقة 20 محور بحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية ، وذلك بسبب الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقات السابقة للمسلسل والذي يلقى إعجاب الكثير من الجماهير، ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة الحلقة 20.. ريهام حجاج تتعرض للنصب على يد خطيبها

شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 20 صادمة ومشوقة، حيث اتضح أن طارق- عصام السقا، يرسم الحب علي صدفة- ريهام حجاج، بعدما عرف أن عمه قد باع لها كل أملاكه من أجل الخروج من مأزق، وتزوجها كذلك من أجل نفس السبب، فقام طارق بعمل حيلة عليها تجعلها تقع في حبه حتى يستطيع أن يقنعها بالتنازل عن كل الممتلكات له سواء أمواله التي نهبها عمه أو أموال عمه نفسه، وأنه هناك قصة حب بينه وبين سكرتيرة عمه ومواعدها بالزواج بعد أن ينفذ خطته مع صدفة.

نعرض ملخص الحلقة 19 من المسلسل والذي شهدت هروب "فرح- نور إيهاب" من منزلها بعدما علمت بأن أسرتها على علم بإدمانها للمخدرات، استعانت نور إيهاب بزميلها "علي - سليم الترك" ليساعدها في الهروب من المنزل لتتنكر في نقاب وهي هاربة.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

اقرأ أيضا

مسلسل صدفة الحلقة 17.. خالد الصاوي يبحث عن طريقة للتخلص من ريهام حجاج