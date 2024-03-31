مسلسل صدفة الحلقة 21.. ريهام حجاج تقع في فخ عصام السقا

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة باقي أحداث مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج ويأتي موعد إعادة العمل في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي، فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة الحلقة 21.. ريهام حجاج تقع في الفخ

توالت الأحداث، حيث اتصلت صدفة- ريهام حجاج، بطارق- عصام السقا، لتستنجد به فى البحث عن فرح- نور إيهاب، ولكن طارق يدّعى المرض ويطلب منها أن تحضر له العلاج وتأتى لمنزله، وكان قد اتفق مع حبيبته السكرتيرة، بأنه سيجعلها توقع على كل الممتلكات التى باعها لها عمه، وتقع صدفة فى الفخ وتذهب له بالفعل.

كما شهدت الحلقة، عدة أحداثًا، حيث رأى جلال - رشدي الشامي، في بيت طارق - عصام السقا، حذاء امراة، ولكنه لم يعرف من معه فى الشقة، وعندما ذهب للمكتب كانت السكرتيرة - رانيا الخواجة، تريد توقيعه على بعض الأوراق، وبالصدفة سقطت تلك الأوراق على الأرض وعندما هم فى جلال لالتقاطها رأى حذاء السكرتيرة والذي كان نفس الحذاء الذي رأه فى منزل طارق.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 21

يعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



ابطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.