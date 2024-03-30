السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. غوريلا آخر مفاجآت مربوحة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

تصدر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20 تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON خلال شهر رمضان. 

ويشهد مسلسل الكبير أوي 8 مغامرات كوميدية من نوع فريد لنجم العمل أحمد مكي ويبحث الكثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 20. 

ونقدم لكم خلال هذا التقرير تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.

  مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20 رفض الكبير ذهاب ابنه العترة في رحلة مدرسية مع أصدقاؤه ليتركه ويرفض الأكل، ويجلس الكبير لتناول الفطار الذى أعدته مربوحة.

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ويتفاجأ الكبير أن مربوحة أعدت طبق البيض على شكل بومة، وأنها قامت بشراء العديد من أدوات المطبخ أونلاين ويطرق الباب لتأخذ مربوحة أوردر جديد ليمسكها الكبير ويقول لها: "أوردر تانى أونلاين مش كفاية" لتقول له: "ده خلاط كهربائى ب180 جنيهًا" وعقب فتح الشحنة تتعرض مربوحة والكبير للصدمة لان الخلاط  يطلع لعبة ويجد أنها اشترت أيضا مقص غريب لقص الخضروات. 

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فيما يستدعي مأمور القسم الكبير للحديث معه عن خطة الداخلية للقبض على المطاريد. 

في سياق متصل، تواصل مربوحة عمليات الشراء أونلاين رغم تحذيرات الكبير لها ولكن هذه المرة تطلب نسناس لتسليتها ولا تخبر أحد بشأنه لتتفاجأ عقب استلمها للشحنة بأن أورد النسناس أصبح غوريلا. 

قصة مسلسل الكبير أوي 8
 

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8


يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

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