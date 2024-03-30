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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. سر المحبة ينكشف و"حسن الصباح" في ورطة

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 20

تدور أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز"، حول مفاجآت جديدة تنتظر حسن الصباح قائد الحشاشين، حول جواسيس سلطان السلاجقة داخل قلعة آلموت، بعد اكتشاف برزق ميد قائد جيش الحشاشين تفاصيل جديدة عن أحد الجنود الثلاثة وطبيعة العلاقة بينه وبين إحدى الجواري.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

يخبر “برزق” خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين حسن الصباح بمعلومة سرية أخبرته إياها ألينار مشرفة جواري القلعة، حول وجود علاقة حب جمعت أحد المختارين وهو يحيى مع الجارية نورهان، وهذا سيجعله بصدد معرفة أن حلم الجنة ما هو إلا خدعة وأنها مجرد فتاة عادية وليست من حوريات الجنة، وهو ما يمكنه تهديد فكرة قلعة الحشاشين من الأساس.

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تتوتر العلاقة بين “برزق أميد” وزيد بن سيحون، بعد معرفة الأخير بما يتمتع به برزق من صلاحية وثقة كبيرة تتيح له الوصول إلى الكثير من الأسرار والقرب من قائد الحشاشين بشكل أكبر، وهو ما يعزز فرصته من الوصول إلى مناصب كبيرة داخل القلعة، وفى الوقت نفسه تتزايد مخاوف “بن سيحون” من وجود يحيي بين صفوف المختارين خشية أن يحاول قتله تأثرًا لوالده ووالدته.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 21

يمكنك مشاهدة الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

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