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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

"الحشاشين" الحلقة 18.. "حلم الجنة" يجمع "نورهان" و"يحيى" بعد فراق طويل

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يلتقى الحبيبان "يحيى" و"نورهان" ضمن أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، مرة أخرى بعد فراق طويل، تجمعهما الأقدار مجددًا فى حلم الجنة، داخل قلعة الحشاشين، حيث يخوض يحيي أحد الجنود السلاجقة المتمردين اختبار مدى ولاءه وصدق محبته لحسن الصباح.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 18

يبدأ تجهيز يحيي لدخول حلم الجنة عن طريق إعطاؤه حفنة من النبات السحرى "الحشيش" لاستنشاق دخانه، قبل اصطحابه إلى حديقة خضراء شاسعة، حيث تتواجد حوريات فائقات الحسن، تشاهد "نورهان" حبيبها يحيى فى حلم الجنة تعرفه فتحاول أن تنادي باسمه مما أحدث ارتباك للحوريات وحاولن تدارك الموقف، إلا أن ألينار المشرفة على جوار قلعة الحشاشين التي تلعب دورها سوزان نجم الدين لم يمر الأمر بالنسبة لها بسلام وأمرت بقتل إحدى الحوريات بدم بارد. 

مسلسل الحشاشين.. موعد عرض الحلقة 19

يمكنك مشاهدة الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 19 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ونعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 19 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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