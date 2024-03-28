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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. جواسيس السلطان يخترقون القلعة وحسن الصباح يختبرهم

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 18

تبدأ أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 18، بوصول الجنود الثلاثة المنشقين عن جيش السلاجقة إلى قلعة آلموت، لمحاولة اختراق حصن الحشاشين المنيع والاقتراب أكثر من قائدهم حسن الصباح، كجزء من خطة خداع رسمها الجنود الثلاثة بالتنسيق مع قائد قوات السلجوقيين.

مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 18

تفتح أبواب قلعة الحشاشين أمام الجنود الثلاثة يحيى وسليمان وطيفور، بعد نجاحهم فى إقناع برزق أميد قائد جيش الحشاشين بأنهم هربوا من معسكر جيش السلاجقة رغبةً منهم فى نصرة حسن الصباح والانضمام لصفوف أتباعه، ويتحدث “طيفور” إلى برزق عن محاولتهم الأولى اقتحام القلعة فى عهد السلطان الراحل ملك شاه والتى كادت تكلفهم حياتهم لولا قرار “الصباح” بالعفو عنهم وتركهم يغادرون القلعة دون التعرض لهم بسوء، ما دفعهم لمراجعة أنفسهم والتمرد على جيش السلاجقة.

مسلسل الحشاشين 

وأمام تشكيك “برزق” فى رواية الجنود الثلاثة، يكشف “يحيى” خلال الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين عن تفاصيل تمردهم على السلاجقة، ومحاولتهم طعن قائد الجيش، ليصرخ فى باقى الجنود لمطاردتهم، حتى نجحوا فى الإفلات منهم وصولًا إلى قلعة الموت.

مسلسل الحشاشين

يرفع قائد جيش الحشاشين الأمر إلى حسن الصباح، ليبدأ التشاور مع مساعدين برزق أميد وزيد بن سيحون، ويكشف الأخير عن معرفة سابقة بينه وبين أحد الجنود الثلاثة وهو يحيي ابن سعيد مؤذن أصفهان الذى قتله لرفضه تنفيذ أوامر حسن الصباح، معربًا عن تشككه من نوايا هذا الشاب وأنه جاء رغبة فى الثأر لوالده، لكن قائد الحشاشين لم يلتف للملاحظة بل أعرب عن استقبال الجنود داخل القلعة.

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 18، يأمر “الصباح” مساعديه بوضع الجنود تحت الاختبار خاصة يحيى، مع تأجيل المواجهة بين يحيي وابن سيحون لحين التأكد من صدق ادعاءهم.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 19 

يمكنك مشاهدة الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 19 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ونعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 19 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 18.. هل يخون عمر الخيام صديقه حسن الصباح؟

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قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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