الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند "أكس" بعد مشهد القتل بدم بارد

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 18

شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين،  قيام سوزان نجم الدين  - فى دور ألينار - المشرفة على جوارى قلعة الحشاشين، بجمع حوريات الجنة لاعطاءهم بعض التعليمات حول التعامل مع المختارين، كما حذرت حوريات الجنة من ظهور الحزن على أعينهم مما قد يجعل المختار يدرك أنه على الأرض وليس في الجنة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 18

وتشاهد “نورهان”  إحدى الحوريات، حبيبها القديم “يحيي” والمكلف بمهمة جديدة، فحاولت أن تناديه باسمه، مما أربك للحوريات وحاولن تدارك الموقف، إلا أن “ألينار” تأمر بقتل إحدى الحوريات بدم بارد.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 18

وبعدها وجهت ألينار تحذير شديد اللهجة لحوريات الجنة أن مثل هذا الموقف لو تكرر سيتكرر قتل المتسبب فيه، كما نبهت على الحوريات أن ينزعن من على وجوههن نظرة الحزن بعد مقتل صديقتهن.

مسلسل الحشاشين 

وتفاعل الجمهور مع مشهد القتل بدم بارد بشكل كبير، لتتصدر النجمة سوزان نجم الدين تريند «أكس»، معبرين عن إعجابهم بأداءها الدور بكل احترافية لتجمع بين الشر والهدوء، دون تعبيرات وجه مفتعلة، أو مبتذلة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 19 

يمكنك مشاهدة الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 18 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ونعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الثامنة عشر من الحشاشين الحشاشين الحلقة الثامنة عشر الحشاشين الحلقة 18 الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. جواسيس السلطان يخترقون القلعة وحسن الصباح يختبرهم

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 18.. هل يخون عمر الخيام صديقه حسن الصباح؟

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكري يكشف حقيقة تعيين نائب للرئيس بعد أداء اليمين الدستورية

سيرين خاص: بكاؤنا على فلسطين ضمن الأحداث حقيقى.. والمصريون احتضنونى

أمر من محكمة العدل لإسرائيل بشأن غزة

عاجل.. الطريق إلى النجمة 12.. الأهلى يتحدى الإجهاد والرطوبة أمام سيمبا فى ربع نهائى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس