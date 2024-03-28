مسلسل الحشاشين.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند "أكس" بعد مشهد القتل بدم بارد

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شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، قيام سوزان نجم الدين - فى دور ألينار - المشرفة على جوارى قلعة الحشاشين، بجمع حوريات الجنة لاعطاءهم بعض التعليمات حول التعامل مع المختارين، كما حذرت حوريات الجنة من ظهور الحزن على أعينهم مما قد يجعل المختار يدرك أنه على الأرض وليس في الجنة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 18

وتشاهد “نورهان” إحدى الحوريات، حبيبها القديم “يحيي” والمكلف بمهمة جديدة، فحاولت أن تناديه باسمه، مما أربك للحوريات وحاولن تدارك الموقف، إلا أن “ألينار” تأمر بقتل إحدى الحوريات بدم بارد.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 18

وبعدها وجهت ألينار تحذير شديد اللهجة لحوريات الجنة أن مثل هذا الموقف لو تكرر سيتكرر قتل المتسبب فيه، كما نبهت على الحوريات أن ينزعن من على وجوههن نظرة الحزن بعد مقتل صديقتهن.

مسلسل الحشاشين

وتفاعل الجمهور مع مشهد القتل بدم بارد بشكل كبير، لتتصدر النجمة سوزان نجم الدين تريند «أكس»، معبرين عن إعجابهم بأداءها الدور بكل احترافية لتجمع بين الشر والهدوء، دون تعبيرات وجه مفتعلة، أو مبتذلة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 19

يمكنك مشاهدة الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 18 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ونعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.