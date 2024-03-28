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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. السلخ أول طريق الوصول إلي جنة "الصباح"

السلخ أول الطريق
السلخ أول الطريق لجنة الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. ينجح يحيي وصديقيه تيفور وسليمان في الوصول لقلعة آلموت، ولا يستجيب حسن الصباح لتحذيرات زيد بن سيحون.

مسلسل الحشاشين الحلقة 18

ينخرط يحيي وأصدقائه في قلعة آلموت، وبعد موافقة حست الصباح علي الانضمام إليهم في القلعة، يلحقوا ببقية الشباب المنضمين لدعوة الصباح.

يتعرف يحيي ورفيقيه علي بقية أفراد الحركة من الشباب الذين ينفذون العمليات الانتحارية التي يرونها فدائية للوصول لحلم الجنة.

ويكشف حوار دار بين يحيي ورفيقيه وبين من سبقوهم إلي قلعة آلموت، كيف يري هؤلاء الشباب حلم الجنة والوصول إليه. 

وبينما يقول “خيرت” للأصدقاء الثلاثة لو كنتم مازلتم في الجيش السلجوقي لكنت أول من يقتلكم بضربة واحدة، إلا أن “جوهر” يتدخل في الحديث لافتا إلي أن الإيمان بدعوة الصباح هي ما تجمعهم للوصول إلي حلم الجنة، في قلعة آلموت بعيدا أن أية ضغائن سابقة في الماضي.

وعندما يسأل يحيي عن حلم الجنة هذا وعن المختار الفدائي وما يحدث له، يجيبه جوهر بأنه: "يدخل حلم الجنة ويجهز للفداء ويرجع للجنة، معلوماتنا مش كتير لكن الأكيد أنها أجمل حاجة بتحصل للشاب اللي بيجي هنا بعدها بنودعه ومش بنشوفه تاني.

السلخ أول طريق الوصول إلي جنة "الصباح"

وفي أحداث مسلسل الحشاشين، وفي أول اختبار لولاء وصدق يحيي وصديقيه سليمان وتيفور، يتعرضا لـ “السلخ”، وعندما يسألون عن ماهية السلخ، يجيبهم مفتي قلعة آلموت: يعني عشان تكون مؤمن من المؤمنين في الدنيا الأصفياء الحقيقيين، لازم يكون أول دروسكم هو السلخ، السلخ من كل معتقد قديم، أكيد جايين من بلاد ومعتقدات فاسدة والروح لازم تتسلخ من كل القديم اللي جواها، وتعرفوا المعاني الجديدة للإيمان والقلب والدعوة والاستشهاد والفداء والجنة والنار.

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أي علم مشروط بعلم الصباح 

 

ويواصل المفتي حديثه عن درس السلخ في أحداث مسلسل الحشاشين: أعظم نار هي نار العصيان، وأعظم جنة هي جنة الطاعة، واللي قلبه مش مليان بحي ونور وطاعة الإمام، قلبه مش سليم، وأول درس لازم تعرفوه في السلخ أن هنا في مفاهيم جديدة في كل شيئ بعد ما المفاهيم المغلوطة خربت العقول، الحرام والحلال، والشرع والعلم والسنن كلها بنعرف معناها من سيدنا اللي بيعرفها من ربنا عز وجل، وأي علم مشروط بعلم سيدنا، أنا عايز كل واحد فيكم يسكت ويغمض عينيه ويتخيل انه بيتسلخ من الجهل للعلم، الأب والأم والابن، والصاحب والزوجة والمعلم، معاني قديمة أسلخوها واستبدلوها بمعني واحد وصايا سيدنا صاحب مفتاح الجنة.

 

 مواعيد وقنوات إعادة عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 18

 

ويعاد عرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC  الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

 

مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 19

 

وتعرض الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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