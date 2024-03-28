الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 18.. كشف سر سهر الصايغ وكمين لرجال شداد

شهدت الحلقة 18 من مسلسل المعلم أحداثًا مختلفة، فهي بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ وتعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

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شراكة بين منعم والمعلم

بدأت بشراكة بين مصطفى شعبان وابن الحاج بشر أحد أكبار تجار سوق ميناء الأتكة، في محله بعدما استطاع فك الحجر عليه وتوريد شحنة السمك اللازمة للمعلم شداد.

وظهر منعم ابن المعلم بشر وهو يقول لـ"مصطفى شعبان": "دي الفلوس اللي هنبدأ بيها الشراكة بيني وبينك زي ما كان أبوك وأبويا شركاء في المحل، أنا عايز استفاد من خبرتك يا معلم وبقولك ساعدني وشاركني".

ثم يأتي المعلم بشر ويقول له: "أوعى ترفض المحل دا هيكون شرك بينك وبين منعم ودهب بنتي وهتكبروه"، ثم تدخل دهب وزمزم بعدما باعا الذهب الخاص بهم من أجل أن يكونوا شركاء في المحل الجديد.

وقام مصطفى شعبان وجلس على كرسي المكتب الرئيسي للمحل، ليعلن عن بدء مرحلة جديدة في السوق، يكون فيها هو المعلم الكبير، من خلال توريد شحنات السمك من السويس للمحل.

مسلسل "المعلم" الحلقة 17.. عنتر يشتري منزل مصطفى شعبان

كشف سر زمزم

كما كشفت صديقة زمزم خلال الحلقة 18 من مسلسل المعلم سرها، إذ أخبرت والدها أنها مريضة بسرطان الدم وأنا أخفت عنهم الأمر طوال تلك الفترة حتى لا يشعرون بالقلق والخوف عليها.

وقالت صديقتها لأبوها: "زمزم رفضت الخلفة من تاني عشان لما تموت يكون الحمل خفيف، هي مريضة بسرطان الدم، وأنا كان لازم أقول للمعلم عشان يأخد باله منها حقك عليا يا عمي أنا أسفي".

وأضافت: "هي رافضة العلاج لكن الدكاترة قالوا أن فيه أمل، لازم حد منكوا يقنعها أنها تتعالج"، وقابلت زمزم في الطريق وقالت لها: "أنا أسفة، كان لازم أقول لأي حد عشان يأخدوا بالهم منك سامحيني"، وانتهى المشهد على بكاء سهر الصايغ في حضن والدها.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل المعلم.. تجارة وتهريب المخدرات عبر شحنات السمك

نصب كمين للمعلم شداد

وانتهى المسلسل على محاولة مصطفى شعبان نصب كمين للمعلم شداد خلال الحلقة 18 من مسلسل المعلم، بالتعاون مع الشرطة، بعدما اكتشف أنهم يستغلونه لنقل المخدرات مع السمك من السويس إلى سوق الأتكة في القاهرة.

وظهر ابن المعلم غريب الذي يورد منه السمك في السويس بمصطفى شعبان، ليخبره بأن يأتي له في الصباح لاستلام شحنات من السمك، ليرد عليه شعبان: "من بكرة الصبح هكون عندك يا معلم تعيش وفلوسي حاضرة".

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" ملخص الحلقة 17

ثم يتصل به اللواء شوقي الذي يتتبع تجارة شداد ورجاله في المخدرات، ويطلب منه أن يقابله، ووقتها يقول له: "أنا بعرض عليك إنك تساعدني وتنقل السمك والمخدرات عشان دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نمسك بيها شداد متلبس".

إلا أن مصطفى شعبان يتردد في الموافقة، لتنتهي الحلقة 18 من مسلسل المعلم على ذلك المشهد المشوق، والذي يتعاون فيه شعبان مع الشرطة من أجل نصب كمين للمعلم شداد ورجاله خلال الحلقة القادمة.

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