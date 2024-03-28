أحداث الحلقة 18 من مسلسل المعلم.. تجارة وتهريب المخدرات عبر شحنات السمك

مسلسلات رمضان 2024..

تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة الثامنة عشر، المقرر عرضها مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث وتكشف مفاجآت مثيرة حول تجارة وتهريب المخدرات عبر شحنات السمك من السويس إلى القاهرة.

ويترقب متابعو وجمهو دراما رمضان 2024، مشاهدة الحلقة 18 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، وعدد كبير من النجوم، إذ يتوقع المتابعين العديد من الأحداث، أبرزها، محاولة المعلم عنتر- منذر ريحانة، طرد مصطفى شعبان من منزله، بعدما قام بشراؤه من دياب زوج شقيقته، بعدما كتب شعبان للأخير مبايعة حين كان يريد شراء سمك من السويس، ولم يكن يعلم أن زوج شقيقته سيقوم ببيع منزل المعلم لعنتر.

وكانت قد شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 17، دخول المعلم قلاش إلى إلمستشفى، بعد إصابته بجلطة فى القلب بحسب قول الطبيب للمعلم مصطفى شعبان، وبعدما غادر الطبيب قال المعلم لقلاش على فراش المستشفى إنه لن يتركه يموت قبل أن يقول الحقيقة.

ومن المتوقع أن يعترف القلاش بالحقيقة للمعلم مصطفى شعبان، والمعلم قلاش هو صديق والده الذي كان متواجدًا حين تم القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات وقتما كان مصطفى شعبان صغيرًا.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 18

تُعرض الحلقة 18 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة، وأيضًا منصة WATCH IT، التابعين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 18

من المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل المعلم، والمقرر عرضها مساء اليوم على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث، حيثُ يحاول مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة البحث عن من دسّ المخدرات في شحنة السمك التي كان يستقلها هو ووالده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبد العزيز مخيون، وذلك من المعلم "قلاش" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى حشيش، بعد أن عثر عليه المعلم، لكنَّه أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل أن يعترف بالحقيقة.

أبطال مسلسل المعلم

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.