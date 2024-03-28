الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

توقعات مسلسل المعلم الحلقة 18.. عنتر يخطط لطرد مصطفى شعبان من منزله

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان والتي شاهدها الجمهور، أمس على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحداثًا مُختلفة إذ قام "المعلم عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، بشراء بيت المعلم من دياب زوج شقيقته، بعدما كتب الأول له مبايعة حين كان يريد شراء سمك من السويس، ولم يكن يعلم أن زوج شقيقته سيقوم ببيع منزل المعلم له.

وتطوّرت أحداث الحلقة بدخول المعلم قلاش إلى إلمستشفى، بعد إصابته بجلطة فى القلب بحسب قول الطبيب للمعلم مصطفى شعبان، وبعدما غادر الطبيب قال المعلم لقلاش على فراش المستشفى إنه لن يتركه يموت قبل أن يقول الحقيقة.

ومن المتوقع أن يعترف القلاش بالحقيقة للمعلم مصطفى شعبان، والمعلم قلاش هو صديق والده الذي كان متواجدًا حين تم القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات وقتما كان مصطفى شعبان صغيرًا.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 18

من المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل المعلم، والمقرر عرضها مساء اليوم على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث، حيثُ يحاول مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة البحث عن من دسّ المخدرات في شحنة السمك التي كان يستقلها هو ووالده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبد العزيز مخيون، وذلك من المعلم "قلاش" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى حشيش، بعد أن عثر عليه المعلم، لكنَّه أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل أن يعترف بالحقيقة.

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مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 18

تُعرض الحلقة 18 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة، وأيضًا منصة WATCH IT، التابعين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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