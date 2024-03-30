السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. غادة عبدالرازق تلقن نورا علقة ساخنة وتوقفت لهذا السبب

صيد العقارب موعد
صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث اتهمت غادة عبدالرازق "عايدة ضرغام" ابنة شقيقتها نورا بالخيانة، لأنها تركت منزل أسرتها وفرطت في دماء خالها علي، وجلبها الفضيحة لجدها أحمد ماهر "المشلول" 

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

 في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19  وقالت غادة عبدالرازق لـ نورا ابنة شقيقتها يلعن أبو الحب على من تحبيه، وقامت غادة عبدالرازق بالتعدي عليها ولكن منعها من ذلك أن نورا أخبرتها بأنها حامل.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. أول لقاء بين نورا الهاربة مع ابن الغول

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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