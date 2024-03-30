السبت 30 مارس 2024
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فن

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 19

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 19 يتصدر محركات البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاصة مع اقتراب انتقام عايدة والتي تقوم بدورهاغادة عبدالرازق لعائلتها، والوصول لسامح الغول (أحمد ماجد)، الذي قتل شقيقها، وذلك ضمن أحداث العمل الفني الذي يعرض حصريا عبر شبكة قنوات سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 19

ويرصد "الدستور" موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 19 في سياق السطور التالية:-

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. تفاصيل لقاء سرى بين عضو المافيا الأوكرانية وأخطر تاجر كوكايين فى مصر

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. غادة عبدالرازق تواجه رياض الخولي وسيمون

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 18


يعرض صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc  دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الـ 19 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.


مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 19

دارت أحداث الحلقة الـ 19 من صيد العقارب حول قرب وصول الفنانة غادة عبدالرازق (عايدة) إلى سامح الغول (أحمد ماجد)، ومحاولة انتقام ياسين (محمد علاء جاميكا) من والده وزوجة والده سماسم (سيمون)، بسبب محاولتهم في قتل زوجته وهو الأمر الذي رفضه تماما، كما أنه ميار الغيطي وقعت في قصة حب مع الضابط حسام الذي يجسد شخصيته الفنان كريم محجوب.


مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

 

تعرض الحلقة الـ 20 من مسلسل غادة عبد الرازق صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساء حصريا عبر شاشة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العشرون


يعرض عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.


أبطال مسلسل صيد العقارب


الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

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