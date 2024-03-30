"مذيع الصدفة".. شريف مدكور يكشف عن مسيرته وتحدياته في عالم الإعلام (فيديو)

ألقى الإعلامي شريف مدكور الضوء على مسيرته المهنية وتجربته الإعلامية، موضحا أنه انطلقت مسيرته بصدفة عندما كان معدًا بقناة النيل للأسرة، ومن ثم أصبح مذيعًا، وبالرغم من أنه لم يكن يتخيل نفسه أمام الكاميرا، إلا أنه أحب ما يقوم به واستمتع بالبرنامج وتفاعل المشاهدين.

وفي حديثه عن فرص التمثيل، أكد مدكور خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أنه تلقى عرضًا لبطولة فيلم "المسطول والقنبلة"، ولو قبل العرض، كان يمكن أن يكون نجمًا كبيرًا في عالم السينما، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الفيلم حتى الآن، وذلك بسبب محتواه السياسي الذي يحتوي على مشاهد قاسية وصعبة.

وفي ختام حديثه، أكد مدكور أنه يسعى دائمًا لتجاوز العقبات والمطبات، وأنه يحب نفسه كثيرًا، كما يعتبر نفسه صاحب فضل على نفسه، ويحرص على الاستمتاع بحياته والتواصل مع أصدقائه وعائلته.