مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. الانتقام بدأ و"الصباح" ينجو من الموت

مسلسل الحشاشين

يواجه حسن الصباح فى مسلسل الحشاشين الحلقة 19، عدة مؤامرات داخل وخارج أسوار قلعة الحشاشين، ويتزايد طابور الأعداء فى مواجهة طموحه المغرور، ورغبته الجامحة فى الوصول إلى هدفه على حساب الجميع دون رحمة، حتى لو كان الثمن هو قتل أكبر ابناءه، ليبدأ الانتقام فى محاصرته مبكرًا.

تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19

جاءت تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19 حيث تبدأ بمشهد صادم يجمع دنيا زاد بزوجها حسن الصباح، وقد وضعت له أشهى الطعام وتخلت عن ملابسها السوداء لترتسم على وجهها ابتسامة مزيفة، وهى تطلب من “الصباح" تناول طعام الصلح فى أول لقاء بعد مقتل ابنهما الأكبر الحسين.

يفطن الصباح للهدف من وراء مأدبة الطعام ورضا زوجته المفاجئ عنه، فينادى ابنته لتناول الطعام معه لكن زوجته صرخت رافضة بشدة، لتنكشف محاولتها قتله بطعام مسمم، ويغادر الغرفة بعد تهديد ووعيد منها بتكرار المحاولة والثأر لدماء أبنها الأكبر، وينجو الصباح من الموت للمرة الرابعة، فالأولى كانت فى سجن الدولة السلجوقية قبل هروبه من تنفيذ حكم الإعدام، والثانية عند نجاته من غرق السفينة التى طرد بها من مصر إلى المغرب، والثالثة عندما حاولت زوجته حرقه حيًا.

وفى الوقت نفسه، تستمر محاولة الجنود الثلاثة المنشقين عن جيش السلاجقة فى خداع قائد الحشاشين، بعدما تمكنوا من دخول قلعة ألموت والانضمام لصفوف اتباع حسن الصباح، وفى مقدمة هؤلاء يحيي ابن الشيخ سعيد مؤذن أصفهان الذى قتل على يد زيد بن سيحون الذراع اليمنى للصباح، ويحاول الجنود جمع أكبر قدر من المعلومات عن قلعة الحشاشين لصالح جيش السلاجقة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 20

تذاع الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 20 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ونعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض العشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 20 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يتناول مسلسل الحشاشين على مدار حلقاته الـ 30، قصة ميلاد أخطر جماعات الإسلام السياسي فى القرن الحادى عشر، والتى ارتبط أسمها بـ"حسن الصباح"، صاحب التاريخ الحافل بالعديد من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، ومؤسس طائفة الحشاشين.

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