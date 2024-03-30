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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي ملخص حلقة 19 رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

زاد البحث مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي ملخص حلقة 19 رمضان 2024 حيث شهدت أحداثًا ساخنة، لتتوالى الأحداث الهامة وتنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعتبر واحد من باقة مسلسلات متنوعة تقدمها الشركة للمشاهدين في موسم رمضان، والتي نالت إعجابًا كبيرًا بين المشاهدين، وحققت نجاحًا كبيرًا.

مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" ملخص حلقة 19 رمضان 2024

شهدت مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" ملخص حلقة 19 رمضان 2024 أحداث كثيرة أبرزها تهديد مندوبة شركة الاستثمار العقاري لـ  مروان نجل مختار أبو المجد، حيث قالت له إنهم تركوا له الكثير من الوقت لكنه لم يستغله في إقناع مختار ببيع المنزل.

كما بدأت شركة الاستثمار العقاري في التخلي عن الإعلامي كريم طليق مي، والذي أغروه بأن يصبح الواجهة الإعلامية لهم مقابل إقناع مي ومختار ببيع منزليهما، لكنه فشل في ذلك، وحاول سؤال أحد مسؤولي الشركة عن شخصية مالك الشركة وأنه لا يظهر أبدًا للعلن، لكن المسؤول لم يجبه ونظر له ضاحكًا وغادر المكان، فيما بدا إشارة إلى أن صاحب الشركة شخص غامض لا يريدون ظهوره للعلن.

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مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 20

وتعرض الحلقة الـ 20 الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة على قناة DMC، وتُعاد صباح غدًا في العاشرة والربع صباحًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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