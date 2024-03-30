شاب يرسم شخصية خالد النبوي في "إمبراطورية ميم" من إعادة التدوير (صور)

نفذ شاب من محافظة القاهرة؛ رسمة لشخصية مختار أبو المجد، والتي يُجسدها النجم خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يُعرض حاليًا على شاشتي قناة DMC وDMC دراما، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن باقة من المسلسلات المتنوعة والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها في شهر رمضان، أبرزها مسلسل الحشاشين.

كان الرسام محمد ناصر، 25 سنة، من منطقة عين شمس بالقاهرة، سبق وقدّم لـ "الدستور" مجموعة من رسوماته التي رسمها لأبطال مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني، حيث أبدع الشاب في رسم الشخصيات بمواد أُعيد استخدامها.

مبراطورية ميم يُناقش مشاكل الشباب بطريقة مميزة

وقال "محمد"، إن ما يُميز الفنان خالد النبوي، أنك تُشاهد أي عمل وأنت تثق أنك ستتعلم شيئًا جديدًا؛ لأن اختيارات خالد النبوي تكون مُميزة، ومسلسل إمبراطورية ميم يُناقش ويتكلم عن الأسرة المصرية، ويُناقش مشاكل الشباب بطريقة مميزة.

وأضاف أنه يتمنى أن تصل رسوماته لكل مكان في العالم، لافتًا إلى أن أي إنسان قادر على تحويل أي شيء، وأن يصنع من إعاده التدوير أنتيكات أو رسومات.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحة، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم