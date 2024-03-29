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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي".. مواعيد الحلقة 19 وقنوات العرض

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

تنطلق مساء اليوم  الحلقة 19 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، على قناة dmc، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض الحلقة 19 من مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

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فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 18 من مسلسل إمبراطورية ميم، تصاعدا في الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد نجاح مروان - نور النبوي في الانتخابات التي خاضها أمام والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، بأغلبية ساحقة بأصوات إخوته.

ومن ثم فشل نور النبوي في أول اختبار له كقائد للمنزل، حيث بعد أن تسبب في تأخر أشقائه على موعد باص المدرسة، وتفويتهم لليوم الدراسي، وهذا ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي الكوميدي إمبراطورية ميم الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It الرقمية.

يبدو أن مروان أبو المجد (نور النبوي) قد أساء فهمه للقيادة، فقد سعى إلى السلطة لكي يستغلها في الحصول على مكاسب شخصية دون الاهتمام بمسؤولياته، حيث قضى سهرة طويلة في ملهى ليلي، مما أدى إلى تأخره في النوم وتفويته موعد إيقاظ إخوته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

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