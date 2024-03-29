مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة HD

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19مواعيد العرض والقنوات الناقلة.. يتشوق الملايين من المتابعين لحلقات مسلسل الكبير اوى لمشاهدة الحلقة التاسعة عشر وتطورات رحلة مربوحة مع كذبة حملها من الكبير ومحاولات إقناع العمدة بحملها بالتعاون مع الدكتور ربيع، ومحاولات العترة إخفاء جريمة السرقة ودفن الحقيبة فى حديقة الدوار.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18

كما شهدت الحلقة 18 من مسلسل الكبيراوى 8 تطورات درامية مثيرة بدأت بزيارة مدرس العترة ومدير مدرسة المزاريطة لدوار العمدة لاستعادة حقيبته المسروقة وبها لاب توب يتضمن نتائج امتحانات نهاية العام لخوفه من معرفة الكبير برسوبه فى الإمتحان، لذلك قام العترة بالحفر بحديقة المنزل لدفن الحقيبة المسروقة ولكن يظهر الكبير فجأة ليسأله عما يفعله فيقول إنه يدفن سنجاب.

الكبير اوى 8

ونستعرض أحداث الحلقة الثامنة عشر التى شهدت دراما مثيرة بإعلان مربوحة حملها من الكبير اوى فى كذبة اقنعتها بها فروحة بنت عمتها لكى لا يتزوج الكمبير من سيدة أخرى ورشوة الدكتور ربيع ليقنع الكبير إنها حامل بالفعل.

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19 مواعيد العرض

الكبير اوى 8

فى السياق، ينتظر ملايين المشاهدين مواعيد عرض الحلقة 19 من مسلسل الكبير اوى لمتابعة التطورات الدرامية ومواجهة الكبير لأسرة مربوحة بعد وصولهم إلى الدوار، وذلك فى تمام الساعة السادسة وخمس دقائق عقب آذان المغرب، وأيضا فى الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة.

مسلسل الكبير اوى 8 القنوات الناقلة للحلقة التاسعة عشر

ويترقب كافة المشاهدين عرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير اوى على القنوات الناقلة، وذلك بصورة فائقة الجودة على جميع الشاشات والقنوات الناقلة، حيث يتم بث الحلقة 19 على قناة on وقناة on دراما بصورة hd من أجل رؤية بصرية ممتعة، وأيضا من خلال منصة WATCHIT.

قصة مسلسل الكبير اوى 8

الكبير اوى 8

فى النهاية تتناول قصة مسلسل الكبير اوى 8 مغامرات جونى وهجرس فى المزاريطة ومحاوللت الكبير اوى مساعدة أبناء القرية مع ظهور حمل مربوحة والإحتفال بعيد الهالوين، واستكمال متابعة شخصية الكبير التى يؤديها الفنان أحمد مكي، التى ظهرت لأول مرة عام 2009.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

تشهد حلقات مسلسل الكبير أوي 8 مشاركة كبيرة من نجوم الفن منهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام فى دور هجرس، وأيضا حاتم صلاح في دور نفادي، وبيومى فؤاد، ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.