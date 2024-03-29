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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 18

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي 8

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 18.. تتصاعد أحداث المسلسل الكوميدي الكبير اوي بعد سرقة العترة لاب توب مدير مدرسة المزاريطة وادعاء مربوحة حملها من الكبير بعد نصيحة فروحة بنت عمتها لعدم زواجه من سيدة أخرى.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مواعيد إعادة الحلقة 18

كما يتشوق المشاهدين أمام شاشات التلفزيون والمنصات لمشاهدة إعادة الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ومتابعة تعامل العمدة الكبير مع أسرة مربوحة بعد الفوضى لوجودهم في الدوار بحجة مساعدة مربوحة بعد كسر ساقها، وذلك في تمام الساعة 3 عصرًا اليوم الجمعة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 18

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل الكبير اوي 8 أحداث مثيرة مع ذهاب الأستاذ مدحت مدير مدرسة المزاريطة إلى دوار الكبير اوي للبحث عن العترة وإعادة حقيبته المسروقة التى تضم لاب توب عليه نتيجة الامتحانات، وذلك بعد قيام العترة بسرقتها لرسوبه في الامتحان.

مسلسل الكبير اوي 8 

كما شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير أوي 8 محاولات فروحة بنت عمة مربوحة لمساعدتها وايهامها بزواج الكبير اوي من سيدة أخرى نظرًا لغيابه المستمر خارج الدوار، مشيرة عليها بادعاء حملها من الكبير اوي عمدة المزاريطة ليبقى بجوارها، وتم حضور الدكتور ربيع للكشف عليها واعطته 1000 جنيه ليدارى عليها في إدعاء الحمل الكاذب.

 مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 19

مسلسل الكبير اوي 8 

كذلك بستعد ملايين المشاهدين لقضاء وقت ممتع مع أحداث الحلقة 19 مسلسل الكبير أوي 8 وسط تجمع أفراد الأسرة وقت تناول وجبة الإفطار اليوم التاسع عشر من رمضان، وذلك في الساعة 6،5 مساء اليوم الجمعة.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

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فى السياق، يترقب الملايين من المشاهدين متابعة أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير اوي 8، وذلك من خلال عدة قنوات ناقلة خلال شهر رمضان المبارك، وحصريا عبر قناة on وon drama، ومنصة watch it.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير اوي ومساعدته لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين للمرة الأولى وحمل مربوحة من الكبير بعد كسر ساقها، واستكمال متابعة شخصية الكبير التى يؤديها الفنان أحمد مكي، والتى ظهرت لأول مرة عام 2009 من خلال فيلم طير أنت و  تحولت عام 2010 إلى شخصية رئيسية ضمن مسلسل الكبير اوي في 7 أجزاء.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

و يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي مشاركة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ضيوف الشرف.

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