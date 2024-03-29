إمبراطورية ميم الحلقة 18|نور النبوى يفشل فى أول اختبار له كقائد للمنزل

توالت أحداث الحلقة 18 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق حلقاته مع بداية موسم مسلسلات رمضان 2024، ويعرض حصريا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم.. تفاصيل أحداث الحلقة 18

شهدت الحلقة 18 مسلسل إمبراطورية ميم، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد نجاح مروان - نور النبوي في الانتخابات التي خاضها أمام والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، بأغلبية ساحقة بأصوات إخواته.

ومن ثم فشل نور النبوي في أول اختبار له كقائد للمنزل، حيث بعد أن تسبب في تأخر أشقائه على موعد باص المدرسة، وتفويتهم لليوم الدراسي، وهذا ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي الكوميدي إمبراطورية ميم الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It الرقمية.

إمبراطورية ميم الحلقة 18 .. نور النبوي يفشل فى إدارة المنزل

يبدو أن مروان أبو المجد (نور النبوي) قد أساء فهمه للقيادة، فقد سعى إلى السلطة لكي يستغلها في الحصول على مكاسب شخصية دون الاهتمام بمسؤولياته، حيث قضى سهرة طويلة في ملهى ليلي، مما أدى إلى تأخره في النوم وتفويته موعد إيقاظ إخوته.

أدى سلوك مروان إلى هز ثقة أشقائه في قدرته على قيادة البيت، وأصبحوا يشككون في صلاحيته لهذا المنصب، ليضع مروان بذلك نفسه في اختبار أصعب، حيث عليه استعادة ثقة إخوته وإثبات قدرته على تحمل المسؤولية، فهل سيحاول مروان تغيير سلوكه ووضع مصلحة إخوته قبل مصلحته الشخصية، أم أنه سيضطر إلى التنازل عن منصب القيادة لصاحبه الأصلي والده مختار أبو المجد (خالد النبوي)؟

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، نور النبوي، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن وريمون توفيق، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، ومن إخراج محمد سلامة.