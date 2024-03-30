يتسأل المواطنين عن موعد إعادة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم الحلقة 4 والذي يشهد بحث عال على موقع جوجل، حيث شهدت الحلقة الرابعة، عدة مفاجآت خرج مرزوق "حجاج عبدالعظيم" والد فراولة من السجن، وفوجئت به “فراولة” في منزلها ولكنها قابلته بطريقة قاسية.

موعد إعادة مسلسل فراولة لـ " نيللي كريم " الحلقة 4

جاء موعد إعادة مسلسل فراولة لـ " نيللي كريم " الحلقة 4 في تمام الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 4

خرج مرزوق "حجاج عبدالعظيم" والد فراولة من السجن، وفوجئت به “فراولة” في منزلها ولكنها قابلته بطريقة قاسية وأن السبب وراء هذه العلاقة هو بيع والدها قبل دخولة السجن ميراث والدتها ويرفض بيع الشقة التي يسكن بها ورفضت أن يعيش معها.

وسألها مرزوق عن سر الثراء الفاحش الذي وصلت إليه، فردت:" انت جاي تحسدني ولا إيه".

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 5

تعرض الحلقة 5 من فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

يعرض اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل النجمة نيللي كريم فراولة علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

ابطال مسلسل فراولة

فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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