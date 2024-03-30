مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. عايدة تكتشف مكان اختباء نورا

مسلسلات رمضان 2024..

بدأت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل صيد العقارب الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرازق بشخصية (عايدة) التي تحاول زرع أجهزة تنصت داخل مكتب إسماعيل الغول (رياض الخولي) وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

وتصاعدت أحداث العمل الفني صيد العقارب إلى أن اكتشف مهندس شركة عايدة مكان نورا ابنة شقيقتها والتي تجسد شخصية (ريم المصري)، والتي هربت مع أدهم حفيظ عائلة الغول، من خلال المكالمة التي تحدثت منها، وعلم بمكان الشقة المفروشة التي تقطنها.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 21

يعرض صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

يعرض حصريا عبر شبكة قنوات cbc و cbc دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.



قصة مسلسل صيد العقارب

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب حول الثأر لعائلة ضرغام من عائلة الغول، وحول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، ضمن أحداث العمل الفني وتتصاعد الأحداث يوما بعد يوم.



أبطال مسلسل صيد العقارب

يجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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