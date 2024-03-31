مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 21|جوني وهجرس يهربان من الكبير

حقق مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته في السباق الرمضاني 2024.

ودخل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن قائمة الأعلى بحثا في مصر، بسبب حبكته الدرامية الكوميدية التي تجذب المشاهدين كبار وصغار.

ويبحث الكثيرون عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 21، وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير أوي.

الحلقة 21 مسلسل الكبير اوي الجزء 8

دارت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 21 في إطار من الكوميديا والتشويق فبعد أن قامت مربوحة بمحاولة إخفاء الغوريلا، طلب الكبير من جونى شراء كاميرات مراقبة لوضعها في الدوار لحمايته من المطاريد، ويطلب الكبير من هجرس أن يقوم بحراسة مربوحة في كل مكان تذهب إليه ويعرب هجرس عن سعادته بثقة الكبير فيه، ولكن يطلب مقابل مادي نظير خروجه مع مربوحة في مشاويرعا المختلفة.

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كما سأل الكبير جوني عن أموال الحفار، ليفاجئ أنه لخبط الأمور بسبب هجرس الذي جعله يدفع الاموال لشخص آخر غير تاجر المبيدات ودفع الأموال، لصاحب جرار زراعي فقرر هجرس وجوني الهروب من أمام الكبير قبل أن يكشف أمرهم.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: «أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبد الرحمن طه، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف و دنيا سامى وصفاء الطوخي ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي».