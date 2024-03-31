مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. التحفظ على رياض الخولى فى المستشفى

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثًا مصيرية، حيث ستقوم الشرطة بالتحفظ على رياض الخولي "إسماعيل الغول" داخل أحد المستشفيات وتعيين حراسة له، عقب طعنه على يد زوجة علي ضرغام، التي حاولت تنفيذ ذلك ثأرًا لزوجها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 سيقوم المقدم حسام ضابط المباحث باستدعاء سيارة إسعاف لنقل رياض الخولي إلى أقرب مستشفى وضبط منال سلامة زوجة علي ضرغام، وبدء التحقيق معها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق للبحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساءً على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من: أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامٍ، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح.

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