القبض على أجنبي يستدرج زبائن لممارسة الدعارة في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع سيدة بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ، أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالترويج عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باستعداده وإحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول) لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية، وبحوزتهما "2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.