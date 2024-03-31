مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. زوجة علي ضرغام تفسد مخطط غادة عبدالرازق للثأر من الغول

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مثيرة، حيث تواصل عائلة ضرغام البحث عن ثأرها لدى عائلة الغول، وكانت عايدة ضرغام ويجسد دورها غادة عبدالرازق، في نجحت في تنفيذ أول خطوات الثأر، بعد أن أعدت قضية جلب مخدرات لسامح الغول، والقبض على رياض الخولي في فرح نجلته.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 أفسدت منال سلامة زوجة علي ضرغام المقتول على يد سامح الغول، ما خططت له غادة عبدالرازق عقب القبض على رياض الخولي، حيث قامت زوجة علي ضرغام بتسديد طعنة نافذة إلى رياض الخولي وهو في يد الشرطة.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.