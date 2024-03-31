"صيد العقارب" الحلقة 20.. أحمد جمال يحتفل بخطوبته من مى القاضى

مسلسلات رمضان 2024

احتفلت عائلة الغول بخطوبة ولاء (مي القاضي) الابنة الصغرى لـ إسماعيل الغول (رياض الخولي)، بخطوبتها من معتز (أحمد جمال سعيد)، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريًا عبر شبكة قنوات "سي بي سي"، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

وعاشت عائلة الغول (رياض الخولي) خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 ، أجواء الفرح والسعادة بسبب خطوبة ولاء الشهيرة بـ "لولو"، والتي رشحت سماسم (سيمون) أن تقع هذه الخطوبة في الوقت الحالي ليثبتوا لعائلة ضرغام عدم خوفهم من القبض على ماركو وحسان.

مسلسل صيد العقارب

وأصيب حسن ضرغام (أحمد ماهر) بالحزن الشديد بسبب معرفته لهذا الخبر، ودخول الفرح لعائلة الغول الذين تسببوا في قتل ابنها الأكبر علي ضرغام (محمود عبد المغني).

مسلسل صيد العقارب.. موعد عرض الحلقة 21

يعرض صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

يعرض حصريًا عبر شبكة قنوات cbc وcbc دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.

قصة مسلسل صيد العقارب

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب حول الثأر لعائلة ضرغام من عائلة الغول، وحول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، ضمن أحداث العمل الفني وتتصاعد الأحداث يومًا بعد يوم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

تجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.