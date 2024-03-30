مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. سامح الغول يسب عشيق والدته بسبب الهيروين

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث توجه معتزعشيق سيمون لمقابلة ابنها سامح الغول المختبيء عن أعين عائلة ضرغام عقب قتله لنجلهم محمود عبدالمغني “ علي ضرغام” وحدثت بينهما مشادة بسبب رفض معتز إحضار هيروين إلى سامح الغول.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

ضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، قام سامح الغول، بسبب معتز مرتين بأمه بسبب رفضه إحضار الهيروين، وطلب منه ألا يسب أمه مرة أخرى وإلا سوف يقوم بإهانته، وتركه وانصرف.

وتتواصل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 ، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد