مسلسل صيد العقارب الحلقة 20| غادة عبد الرازق تتذكر وقت حملها من جامايكا

مسلسلات رمضان 2024..

جلست عايدة (غادة عبد الرازق) في سيارتها أثناء عودتها من منزل نورا (ريم المصري)، ابنة شقيقتها، تتذكر حياتها ووقت حملها من ياسين (محمد علاء جاميكا) ابن عائلة الغول (رياض الخولي).

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

وظلت عايدة (غادة عبد الرازق) تتذكر شريط حياتها ووقت حملها، وهو الأمر الذي أصابها بالحزن الشديد، بسبب أنها لم تتمكن من ولادة ابنها، وهذا ما تسبب في تركها لنورا وعدم الانتقام منها بخيانة العائلة.

ومن خلال بداية الحلقة كشفت عايزة مكان نورا من خلال المكالمة الهاتفية التي تحدثت بها لخالتها عايدة، الاطمئنان عليها بعد الحادث الذي وقع بها، ودبرته لها عائلة الغول على يد سميحة (سيمون).



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 21

يعرض صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

يعرض حصريا عبر شبكة قنوات cbc و cbc دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.



قصة مسلسل صيد العقارب

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب حول الثأر لعائلة ضرغام من عائلة الغول، وحول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، ضمن أحداث العمل الفني وتتصاعد الأحداث يوما بعد يوم.

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يجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.