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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18| محمد علاء يقرر الانتقام من والده بسبب زوجته

صيد العقارب
صيد العقارب

ذهب ياسين (محمد علاء جاميكا) إلى منزل والده إسماعيل الغول (رياض الخولي) بعدما اخبرته عايدة (غادة عبد الرازق) بأن زوجة والده سماسم (سيمون)، هي التي حاولت قتلها وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريا على شبكة قنوات سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقرر ياسين (محمد علاء جاميكا)، تهديد والده بسبب محاولاتهم بقتل عايدة (غادة عبد الرازق)، بسبب بحثها المستمر عن سامح الغول (أحمد ماجد) لقتله شقيقها علي ضرغام (محمود عبد المغني).

وصدم إسماعيل الغول (رياض الخولي) بسبب وقوف نجله أمامه نتيجة خوفه على زوجته قائلا: "بتقف قدام ابوك عشان عايدة ماشي يا ياسين".

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19


يعرض الحلقة الـ 19 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

 

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة  عشر


مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc  دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

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أبطال مسلسل صيد العقارب


الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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