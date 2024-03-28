مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. متولي يعترف: سميحة أجرتني علشان أقتل "عايدة"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. واجه الضابط حسام، كل من إسماعيل الغول الذي يقوم بدوره رياض الخولي، والفنانة ميسون التي تقوم بدورها ميسون، بتورط سميحة في محاولة قتل عايدة ضرغام التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق، وفقًا لاعتراف متولي الذي يعمل عند عائلة الغول، بالتعاون مع سميحة وأخذ المال منها مقابل ذلك.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18

وأنكرت سميحة التهم الموجهة إليها، وقالت إنه من الممكن أن يتهم أي شخص شخص آخر دون إثبات دليل.

فيرد الضابط أنه أراد أن يسمع منهم، ليتدخل إسماعيل الغول ويقول: احنا ملناش دعوة بالحادثة ولا قتل علي ضرغام، ولا فيه أي دليل على ذلك.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة عشر حصريا على قناة CBC، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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