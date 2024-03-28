الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"صيد العقارب" الحلقة 18.. الشيخ مصطفى يطلب السماح من حسن ضرغام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. دخل الشيخ مصطفى على والده “حسن ضرغام” الفنان أحمد ماهر، وهو يقرأ القرآن، وعامله بلطف الإبن البار وطلب منه أن يسامحه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18

وقال الشيخ مصطفى لوالده حسن ضرغام: بالله عليك تسامحني يا حاج، ياريت كان لساني اتقطع قبل ما صوتي يعلى عليك وانا بتكلم، والله ما أقصد، أنا بس كنت خايف على عايدة، انت قلبك ابيض سامح حبيبك مصطفى، ليتقبل والده حديثه ويقول له: ربنا ينجيك من كل شر، المساح ربنا القادر على مسامحتنا كلنا، ستار العيوب غفار الذنوب، يغفر لنا جميعا، ربنا يراضيك يا ولدي.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة عشر حصريا على قناة CBC، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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