صيد العقارب الحلقة 18.. الضابط حسام ينظر لـ ميار الغيطي بحب.. هل سيتزوجها؟

مسلسلات رمضان 2024..

زار الضابط حسام، الفنانة غادة عبدالرازق التي تقوم بدور عايدة، خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب، حتى يطئن عليها بعد حادث السيارة، ولكي يستجوبها، لتقول له بمزاح: مش جاي تزورني ده استجواب، لا كدة مفيش ضيافة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18

وحينها كانت موجودة معها اختها عيشة التي تقوم بدورها الفنانة ميار الغيطي، وتطلب منها أن تعد للضابط قهوة، فتتذكر ميار الغيطي القهوة السادة التي يحبها، فينظر إليها بحب وإعجاب، وتكشف الحلقات القادمة تطور هذه العلاقة.

صيد العقارب

مسلسل صيد العقاري

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة عشر حصريا على قناة CBC، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.