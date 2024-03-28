الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 18.. صديقة "زمزم" تكشف سر إصابتها بالسرطان لوالدها

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 18.. كشفت صديقة زمزم سرها، وأخبرت والدها أنها مريضة بسرطان الدم وأنها أخفت عنهم الأمر طوال تلك الفترة، حتى لا يشعرون بالقلق والخوف عليها.

مسلسل المعلم الحلقة 18

مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ ويعرض على قناة الحياة إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن سباق دراما رمضان 2024.

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كشف سر زمزم

وقالت صديقتها لأبوها: "زمزم رفضت الخلفة من تاني عشان لما تموت يكون الحمل خفيف، هي مريضة بسرطان الدم، وأنا كان لازم أقول للمعلم عشان يأخد باله منها حقك عليا يا عمي أنا أسفي".

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وأضافت: "هي رافضة العلاج لكن الدكاترة قالوا أن فيه أمل، لازم حد منكوا يقنعها أنها تتعالج"، وقابلت زمزم في الطريق وقالت لها: "أنا أسفة، كان لازم أقول لأي حد عشان يأخدوا بالهم منك سامحيني"، وانتهى المشهد على بكاء سهر الصايغ في حضن والدها وأعطاها عدد من الجنيهات الذهب واكتشفت أنها من سرقة الخزينة.

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قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به، وتتصاعد الأحداث تدريجيا طوال 30 حلقة على مدار شهر رمضان.

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

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