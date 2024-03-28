مسلسل الحشاشين.. أحداث توضح أوجه الشبه بين الحسنين "الصباح والبنا"

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. تعرض لآراء حسن الصباح كما يراها صديقه الشاعر عمر الخيام، والذي يرفض خيانته أو خيانة عهد صداقة الطفولة والعمر الطويل، أو كما عبر للسلطان بركياروق: “كنت في ضيافته وأكلت عيشه وملحه”.

مسلسل “الحشاشين”.. صورة الصباح في مرآة صديقه عمر الخيام

وخلال اللقاء الذي جمع الشاعر عمر الخيام بالسلطان السلجوقي بركياروق بعد عودته ثانية إلي أصفهان مع رفيقه البلان أصبهان، مروءة الخيام تمنعه من خيانة صديقه الصباح رغم وقوف الإثنين علي طرفي نقيض، ورغم التهديدات التي قد يتعرض لها عمر الخيام إن لم يفصح عن أية معلومات عن الصباح وقلعته التي زارها.

الحشاشين

يكبر السلطان بركياروق مروءة الشاعر عمر الخيام ويخبره أنه لا يريد أن يعرف معلومات عن القلعة أو ساكنيها، بل هو يرغب في التعرف علي حسن الصباح من خلال عمر الخيام، بمعني آخر أن يعرف رأي الخيام في آراء الصباح وفكره.

الحشاشين

الخيام عن الصباح: رجل وقع في غرام نفسه

في أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، يلبي عمر الخيام رغبة بركياروق ويجيبه عن الصباح وآراءه قائلا: "حسن الصباح راجل ضيعه حلمه، وقع في غرام نفسه لحد ما وقع في بيرها، وانقطع الحبل ما بين نفسه ونجاتها، لقي الفكرة اللي تخليه أعظم من حياته والنفس تحب تكون عظيمة، بس الفرق كبير بين عظمة النفس المشروعة، وعظمة النفس المذمومة.

عظمة النفس المشروعة، هي العظمة الشريفة اللي بتخلي الإنسان يرفض يقوم بالأعمال الدينية ليحصل علي أغراض الدنيا الفانية. وعظمة النفس المذمومة أنها تطمع في اللي مش ليها وحسن غرق في عظمة النفس المذمومة، طمع إنه يكون فوق البشر، ولقي الفكرة والمنهج اللي يوصلوه لده، فكان هو الحجة والإمام والإنسان الخالد فوق قلعة أعلي من الجبل افتكر أنه يقدر يحكم بيها العالم كله، وكل فكرة مجنونة بتلاقي أتباع كتير.

الحشاش

حسن الصباح وحسن البنا طمعا في أن يكونا فوق البشر

ما ذكره الشاعر عمر الخيام في مسلسل الحشاشين عن صديقه حسن الصباح، يتطابق تماما مع مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، فلم يقنع “البنا” بكونه مجرد مدرس بإحدي المدارس الإبتدائية بالإسماعيلية، فقد منحته المخابرات البريطانية ممثلة في شركة قناة السويس في العام 1928، 500 جنيه ليؤسس جماعته لتكون أداته في حكم مصر والمصريين بل وفي حكم العالم أجمع ــ وهو ما رأيناه لاحقا في التنظيم الدولي للإخوان.

وما يجمع بين الحسنين، الصباح والبنا هو بالقعل غرور رجل وقع في غرام نفسه، واتخذا من الدين ذريعة وستار يتخفيا خلفه للوصول إلي أغراضهما الحقيقية، ألا وهي السلطة والحكم، بدعاوي حماية الدين ورفعة شأنه، ولاقت الفكرة رواجا وانتشار بين الكثيرين من الأتباع لدي الجماعتين.

حسن البنا

أبطال مسلسل الحشاشين



ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.