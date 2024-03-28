الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين.. أحداث توضح أوجه الشبه بين الحسنين "الصباح والبنا"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. تعرض لآراء حسن الصباح كما يراها صديقه الشاعر عمر الخيام، والذي يرفض خيانته أو خيانة عهد صداقة الطفولة والعمر الطويل، أو كما عبر للسلطان بركياروق: “كنت في ضيافته وأكلت عيشه وملحه”.

مسلسل “الحشاشين”.. صورة الصباح في مرآة صديقه عمر الخيام

وخلال اللقاء الذي جمع الشاعر عمر الخيام بالسلطان السلجوقي بركياروق بعد عودته ثانية إلي أصفهان مع رفيقه البلان أصبهان، مروءة الخيام تمنعه من خيانة صديقه الصباح رغم وقوف الإثنين علي طرفي نقيض، ورغم التهديدات التي قد يتعرض لها عمر الخيام إن لم يفصح عن أية معلومات عن الصباح وقلعته التي زارها.

الحشاشين

يكبر السلطان بركياروق مروءة الشاعر عمر الخيام ويخبره أنه لا يريد أن يعرف معلومات عن القلعة أو ساكنيها، بل هو يرغب في التعرف علي حسن الصباح من خلال عمر الخيام، بمعني آخر أن يعرف رأي الخيام في آراء الصباح وفكره.

الحشاشين

الخيام عن الصباح: رجل وقع في غرام نفسه

في أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، يلبي عمر الخيام رغبة بركياروق ويجيبه عن الصباح وآراءه قائلا: "حسن الصباح راجل ضيعه حلمه، وقع في غرام نفسه لحد ما وقع في بيرها، وانقطع الحبل ما بين نفسه ونجاتها، لقي الفكرة اللي تخليه أعظم من حياته والنفس تحب تكون عظيمة، بس الفرق كبير بين عظمة النفس المشروعة، وعظمة النفس المذمومة. 

عظمة النفس المشروعة، هي العظمة الشريفة اللي بتخلي الإنسان يرفض يقوم بالأعمال الدينية ليحصل علي أغراض الدنيا الفانية. وعظمة النفس المذمومة أنها تطمع في اللي مش ليها وحسن غرق في عظمة النفس المذمومة، طمع إنه يكون فوق البشر، ولقي الفكرة والمنهج اللي يوصلوه لده، فكان هو الحجة والإمام والإنسان الخالد فوق قلعة أعلي من الجبل افتكر أنه يقدر يحكم بيها العالم كله، وكل فكرة مجنونة بتلاقي أتباع كتير.    

الحشاش

حسن الصباح وحسن البنا طمعا في أن يكونا فوق البشر

ما ذكره الشاعر عمر الخيام في مسلسل الحشاشين عن صديقه حسن الصباح، يتطابق تماما مع مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، فلم يقنع “البنا” بكونه مجرد مدرس بإحدي المدارس الإبتدائية بالإسماعيلية، فقد منحته المخابرات البريطانية ممثلة في شركة قناة السويس في العام 1928، 500 جنيه ليؤسس جماعته لتكون أداته في حكم مصر والمصريين بل وفي حكم العالم أجمع ــ وهو ما رأيناه لاحقا في التنظيم الدولي للإخوان.

وما يجمع بين الحسنين، الصباح والبنا هو بالقعل غرور رجل وقع في غرام نفسه، واتخذا من الدين ذريعة وستار يتخفيا خلفه للوصول إلي أغراضهما الحقيقية، ألا وهي السلطة والحكم، بدعاوي حماية الدين ورفعة شأنه، ولاقت الفكرة رواجا وانتشار بين الكثيرين من الأتباع لدي الجماعتين.

حسن البنا

أبطال مسلسل الحشاشين
 

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد وقنوات عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحشاشين دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر شاهد مسلسل الحشاشين بث مباشر بث مباشر مسلسل الحشاشين منصة واتش مسلسل الحشاشين منصة واتش ات موعد عرض الحشاشين منصة واتش ات Watch it مسلسلات رمضان 2024 شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش إت watch it رمضان شهر الفرحة مع المتحدة أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة 18.. عمر الخيام يعود إلي أصفهان

رصدها مسلسل الحشاشين.. كيف ساهمت الجماعة الإرهابية في تفكيك الدول ؟

من وحى مسلسل الحشاشين .. هكذا يقتل الإخوان المنشقين عنهم

مسلسل الحشاشين سلط عليها الضوء.. ما هى فلسفة عمر الخيام الوجودية؟

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكري يكشف حقيقة تعيين نائب للرئيس بعد أداء اليمين الدستورية

سيرين خاص: بكاؤنا على فلسطين ضمن الأحداث حقيقى.. والمصريون احتضنونى

أمر من محكمة العدل لإسرائيل بشأن غزة

عاجل.. الطريق إلى النجمة 12.. الأهلى يتحدى الإجهاد والرطوبة أمام سيمبا فى ربع نهائى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس