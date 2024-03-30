سامح عبد العزيز لـ "الدستور": سعيد جدًا بنجاح صدفة وريهام حجاج مفاجأة الموسم

مسلسلات رمضان 2024

أعرب المخرج سامح عبد العزيز، عن سعادته البالغة بنجاح مسلسل صدفة، وتصدره محركات البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي يعرض حصريًا عبر شبكة قنوات فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابع عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "ريهام حجاج من مفاجآت موسم دراما رمضان 2024، خاصةً أن الدور جديد ومختلف وقدمته بشكل كوميدي اثار إعجاب الناس كلهم، وحقيقي مبسوط جدًا من كل فريق عمل مسلسل صدفة الذي بذل قصارى جهده لإخراج عمل فني يليق بالجمهور ويشاهده جميع الأسر المصرية دون أي خزف".

وأعلن المخرج سامح عبد العزيز انتهاء جميع صناع وأبطال العمل من تصوير مسلسل صدفة الذي يعرض حاليا ضمن الماراثون الرمضاني، والذي صور في أكثر من مكان داخل مصر.

الحلقة 20 من مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

أحداثا صادمة ومشوقة، حيث اتضح أن طارق- عصام السقا، يرسم الحب علي صدفة- ريهام حجاج، بعدما عرف أن عمه قد باع لها كل أملاكه من أجل الخروج من مأزق، وتزوجها كذلك من أجل نفس السبب، فقام طارق بعمل حيلة عليها تجعلها تقع في حبه حتى يستطيع أن يقنعها بالتنازل عن كل الممتلكات له سواء أمواله التي نهبها عمه أو أموال عمه نفسه، وأنه هناك قصة حب بينه وبين سكرتيرة عمه ومواعدها بالزواج بعد أن ينفذ خطته مع صدفة.

أبطال مسلسل صدفة



صدفة من بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، والفنان أنور البعثي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.