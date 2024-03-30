السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل صدفة الحلقة 19.. تعرف على عقوبة الإجهاض فى القانون المصري

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

ناقش مسلسل صدفة الحلقة 19.. عقوبة الإجهاض فى القانون المصري وذلك عقب اتفاق صدفة مع طبيبة لإجهاض الطالبة راندا التي تزوجها علي عرفيا ورفضت الزواج منها حيث يشهد المسلسل نسب عالية من المشاهدة يوميا عبر كافة القنوات الناقلة له.

مسلسل صدفة الحلقة 19.. تعرف على عقوبة الإجهاض فى القانون المصري 

 

مسلسل صدفة الحلقة 19.. تعرف على عقوبة الإجهاض فى القانون المصري حيث حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، عقوبات الإجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، وتقضي المادة 260 بالسجن المشدد لكل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، وتقضى المادة 261 علي أن يعاقب كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

 وعاقبت المادة 263 كذلك بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضي بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

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مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية من المسلسل أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

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أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

 مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 20

يعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

 

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