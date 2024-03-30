ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى؟

يدخل محمد صلاح محترفنا في صفوف ليفربول الإنجليزي، اختبارًا جديدًا عندما يواجه الأحد نظيره برايتون ألبيون في الجولة الـ30 من البريميرليج.

ويغيب صلاح عن التهديف مع ليفربول في آخر 3 لقاءات بالبريميرليج، حيث كان آخر أهدافه أمام برينتفورد بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في كأس الأمم الإفريقية.

"الدستور" في السطور التالية تستعرض أبرز ما ينتظر محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي؟