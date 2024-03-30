السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يدخل محمد صلاح محترفنا في صفوف ليفربول الإنجليزي، اختبارًا جديدًا عندما يواجه الأحد نظيره برايتون ألبيون في الجولة الـ30 من البريميرليج.

ويغيب صلاح عن التهديف مع ليفربول في آخر 3 لقاءات بالبريميرليج، حيث كان آخر أهدافه أمام برينتفورد بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في كأس الأمم الإفريقية.

"الدستور" في السطور التالية تستعرض أبرز ما ينتظر محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي؟

  • محمد صلاح يريد تعزيز رقمه كأكثر لاعبي ليفربول في التاريخ تسجيلًا بمرمى برايتون بواقع 8 أهداف خلال 14 مباراة.
  • يريد صلاح مواصلة تسجيل الأهداف لمحاولة خطف المركز التاسع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيًا، حيث يحتل المركز العاشر بـ154 هدفًا ويفصله 8 أهداف عن جيرمان ديفوه صاحب المركز التاسع بـ162 هدفًا.
  • صلاح يفصله 3 أهداف عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.
  • يفصل صلاح صناعته لهدفين ليصل إلى 71 هدفًا صنعه في البريميرليج ليجتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.
محمد صلاح صلاح ليفربول برايتون برايتون ألبيون

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