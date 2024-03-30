"بعد مشاركته في صدفة".. علاء خالد: "ريهام حجاج أجمل ممثلة في مصر"

من الوجوه الشابة في رمضان 2024 هو الممثل الشاب علاء خالد الذى يبلغ من العمر 24 عامًا وقد قام بدور رائع في مسلسل صدفة، تحدث الممثل الشاب علاء خالد عن دوره في المسلسل ومن رشحه.

وقال “علاء خالد” فى تصريح خاص لموقع الدستور: «أخويا الكبير وحبيب قلبي المخرج محمد محيي وهو مخرج مسلسل حدوتة منسية وعملت شخصية صهيب فى مسلسل حدوتة منسية والمسلسل مكسر الدنيا وأنا فرحان بنجاحة جدًا وهو اللي رشحني لمسلسل صدفة وأنا بحبه جدًا على المستوى الشخصي وبعتبره أخويا الكبير وصاحب فضل كبيرعليا»

وعن تفاصيل دوره فى مسلسل صدفة قال: «أنا بعمل شخصية نبيل خالد عباس عارفين الطالب المجتهد اللي بيقعد فى أول تختة فى الفصل هو ده شخصية جديدة ومميزة وأنا حبيت نبيل جدًا وشخصية مختلفة عني ومفيش شبه بين علاء ونبيل فى الحقيقة واتمنى إني دوري يعجبكم»

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ووجه الممثل الشاب علاء خالد رسالة هامة إلى ريهام حجاج وقال :«أنا بشكر أستاذة ريهام حجاج جدًا على كل حاجة عملتها معانا سواء في التصوير أو بره التصوير بجد أجمل ممثلة فى مصر واتعلمت منها حاجات كتير وأنا بحبها جدًا من قبل ما نشتغل مع بعض وورتها مسدچ في التصوير إني كان حلمي أمثل معاها من ٢٠١٧ وبعد ٧ سنين حصل فعلًا أول لما شافت المسدچ حضنتني جدًا وقالتلي كل حاجة بتيجي في وقتها وإنت شاطر وتستاهل كل خير».

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.