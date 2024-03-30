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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مسلسل صدفة الحلقة 19.. معايير يجب توافرها في علاقة المعلم والطالب

مشهد من مسلسل صدفة
مشهد من مسلسل صدفة

يبرز مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج العديد من التفاصيل فى العلاقات بين المعلم والطالب، ويوجد عدة معايير لابد من تواجدها فى العلاقة بين الطالب والمعلم وهى كالتالى. 

 

ملخص احداث مسلسل صدفة الحلقة 19

  • قيامها على الاحترام المتبادل بين المعلِّم والطالب.
  • جعل العمليَّة التعليمية القاسم المشترك في هذه العلاقة، ممَّا يحقِّق النفع للطالب بالتعلُّم، وللمعلِّم بأداء رسالته على أفضل وأكمل وجه.
  • ارتكازها على الأخلاق الأصيلة العامّة. احتفاظ المعلم بقيمته العليا كحامل لرسالة العلم، بما يحفظ هذه الرسالة من إيِّ إساءة أو تشويه.
  • يجب حفظ المكانة العظيمة للمعلِّم، فيجب أن تكون له مكانة الأب بالنسبة للطالب؛ ممَّا يحقق فوائد عظيمة للعملية التعليميَّة برمَّتها.
  • إنَّ للمعلِّم واجبات أخلاقيَّة نحو الطالب، ومن مظاهر هذه الواجبات حرصه على الطالب كحرص الصديق على صديقه؛ ممَّا يعود بالنفع وذلك بالتغلُّب على قسم كبير من صعوبات التعلُّم والتحصيل العلمي، ذات المنشأ المتعلِّق بعدم القدرة على الحفظ والفهم والاستيعاب، وعدم توفُّر قابلية التعلُّم والدافع له عند الطالب.
  • وجود جوّ مدرسي وبيئة مدرسية، من مرافق وساحات وغرف صفيّة ومكتبة مدرسيَّة وغير ذلك، تُتَرجَمُ من خلالها وتنمَّى هذه العلاقة على ركائز من العلم والمعرفة، والمصلحة التعليميّة.
  • إنَّ الاهتمام بمشاركة المعلمين في بعض المناسبات الاجتماعيَّة للطلاب، كتقديم واجب العزاء، والاطمئنان على أوضاع الطالب الصحيِّة في حال المرض بالزيارة أو بالسؤال عنه له أثر عظيم في إيجابيَّة هذه العلاقة.

 

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مواعيد عرض مسلسل صدفة

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة


كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل صدفة


صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

 

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