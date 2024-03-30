الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. توتر العلاقة بين نور النبوي ومايان السيد لهذا السبب

مسلسل إمبراطوربة
مسلسل إمبراطوربة ميم

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الكثير من التطورات والمفاجآت خاصة بعد تولى مروان - نور النبوي، إدارة الإمبراطورية وشؤون المنزل.

 

احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20 

وتوالت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20، إذ شهدت توتر كبير فى العلاقة بين مروان - نور النبوي، و مادي - مايان السيد، وذلك بعد أن شاهدته يمازح إحدى زميلاته فى الجامعة، ومن ثم قامت باعتلاء صوتها عليه أمام الطلاب فى الجامعة، ورفضت الكلام معه.

ومن ثم حاول مروان - نور النبوي ضمن احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20  ، الحديث مع مادي - مايان السيد، مرة أخرى وذهب إليها فى أحد الأماكن التى اعتادت السهر بها، ليراها ترقص وتتمايل مع شاب آخر، ليحتد بينهم الموقف وترفض معه الكلام بشدة وفى نفس الوقت يظهر على الطرفين غيرة كلا منهما على الآخر بشكل كبير. 

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ويُعيد النجم خالد النبوي، تقديم قصة "إمبراطورية ميم"، بالشكل الذي كتبه الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والتي سبق وقُدمت في فيلم سينمائي، بالاسم ذاته، عام 1972،  بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، وكتب له المعالجة السينمائية والسيناريو والحوار نجيب محفوظ، وإخراج حسين كمال.

وهذه القصة، كانت ضمن مجموعة قصصية لإحسان عبد القدوس، بعنوان "بنت السلطان" والتي صُدرت عام 1965، وتتناول قصة أب لديه 6 أبناء، اختار لهم جميعاً أسماء تبدأ بحرف الـ"ميم"، لتكون لديه "إمبراطورية ميم"، وعمل طوال حياته على تربية أولاده بناءً على قواعد ومبادئ، كما فرض سيطرته الكاملة عليهم، لكن عندما يصل أكبر أبنائه لمرحلة الشباب، يُفاجئ به يطلب إجراء انتخابات في البيت لتحديد من يتولى إدارة المنزل، فيشعر أنه قد يفقد سلطته، ورغم ذلك يوافق على مقترح ابنه.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، على منصة Watch it فى تمام الساعة 06.05 مساء.

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