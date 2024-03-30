هاجر السراج لـ"الدستور": التعاون مع خالد النبوى فى إمبراطورية ميم له مذاق خاص

خطفت الفنانة الشابة هاجر السراج الأنظار بشخصية "منى" التي تجسدها في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، وهي الابنة الكبرى للنجم خالد النبوي، خلال الأحداث في إمبراطورية ميم، الذي يعد أحد أهم الأعمال الضخمة التي تنافس في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

هاجر السراج تكشف لـ"الدستور" كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

وتصدرت "السراج" مؤشرات البحث جوجل، خاصة أن الخط الدرامي لها في أحداث المسلسل مليء بالتشويق كونها تسعى لتحقيق أحلامها بالسفر إلى الخارج لإتمام بعثة دراسية، الأمر الذي يرفضه مختار- خالد النبوي، والدها خلال الأحداث حفاظًا على العادات والتقاليد من وجهة نظره.

هاجر السراج لـ"الدستور": إمبراطورية ميم يحمل رسائل واضحة ومباشرة للجمهور

"الدستور" تواصل مع الفنانة هاجر السراج، التي أكدت أنها تحمست بشكل كبير لتقديم شخصية منى المُلقبة بـ"الأفوكاتو" الأبنة الكبرى لـ مختار أبوالمجد - خالد النبوي، ووافقت دون تردد فور التواصل معها؛ مشيرة إلى أن الأدوار الاجتماعية المأخوذة من قلب الأسرة تجذبها دائمًا، قائلة: "وجدت نفسي أمام عمل فني متكامل الأركان وشعرت بثقله الفني، وملاءمته مع الواقع وتجسيد الدور المميز الذي يترك بصمة لدى الجمهور، والمشاركة في الأعمال التي تحمل رسائل واضحة ومباشرة إلى المشاهدين، مشيدة بروح التعاون بين فريق العمل كله التي تشبه الأسرة المترابطة".

وأشارت "السراج" إلى أن تشابك العلاقات بين أبطال العمل، والأحداث السريعة في المسلسل، تسبب في خلق إطار تشويقي مميز وإيقاع سريع، مما جعل المشاهد يتلهف لمتابعة العمل منذ انطلاق أولى حلقاته ويكون مرتبطًا بأفراد الإمبراطورية بشكل كبير.

المؤلف محمد سليمان عبدالمالك قدم معالجة درامية بأسلوب مميز يتناسب مع العصر الحالي

وبسؤالها عن كيفية ترشيحها للدور قالت السراج: "رشحني للمشاركة في المسلسل المخرج الأستاذ محمد سلامة، الذي شُرفت بالتعاون معه، كما أنني أفخر بالوقوف أمام الأستاذ خالد النبوي لأن التعاون معه له مذاق خاص ونكتسب منه خبرات طوال الوقت، واعتبر نفسي محظوظة بالعمل في مسلسل مأخوذ عن قصة كاتب كبير بحجم الأستاذ الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، فهو أحد أبرز كُتّاب الدراما المصرية، وله بصمة وعلامة في تاريخ الدراما، إضافة إلى أن المعالجة الدرامية كتبها الأستاذ محمد سليمان عبدالمالك بحرفية وأسلوب مميز يتناسب مع العصر الحالي ويسهم في الارتقاء والوعي، من خلال مناقشة قضايا اجتماعية وأسرية مختلفة عمل يتناسب مع جميع الأعمار ويناقش مشكلات الأطفال والشباب والمراهقين.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 06.05 مساء.