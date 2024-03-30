السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

هاجر السراج لـ"الدستور": التعاون مع خالد النبوى فى إمبراطورية ميم له مذاق خاص

هاجر السراج فى إمبراطورية
هاجر السراج فى إمبراطورية ميم

خطفت الفنانة الشابة هاجر السراج الأنظار بشخصية "منى" التي تجسدها في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، وهي الابنة الكبرى للنجم خالد النبوي، خلال الأحداث في إمبراطورية ميم، الذي يعد أحد أهم الأعمال الضخمة التي تنافس في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

 

هاجر السراج تكشف لـ"الدستور" كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

وتصدرت "السراج" مؤشرات البحث جوجل، خاصة أن الخط الدرامي لها في أحداث المسلسل مليء بالتشويق كونها تسعى لتحقيق أحلامها بالسفر إلى الخارج لإتمام بعثة دراسية، الأمر الذي يرفضه مختار- خالد النبوي، والدها خلال الأحداث حفاظًا على العادات والتقاليد من وجهة نظره.

 

هاجر السراج لـ"الدستور": إمبراطورية ميم يحمل رسائل واضحة ومباشرة للجمهور

"الدستور" تواصل مع الفنانة هاجر السراج، التي أكدت أنها تحمست بشكل كبير لتقديم شخصية منى المُلقبة بـ"الأفوكاتو" الأبنة الكبرى لـ مختار أبوالمجد - خالد النبوي، ووافقت دون تردد فور التواصل معها؛ مشيرة إلى أن الأدوار الاجتماعية المأخوذة من قلب الأسرة تجذبها دائمًا، قائلة: "وجدت نفسي أمام عمل فني متكامل الأركان وشعرت بثقله الفني، وملاءمته مع الواقع وتجسيد الدور المميز الذي يترك بصمة لدى الجمهور، والمشاركة في الأعمال التي تحمل رسائل واضحة ومباشرة إلى المشاهدين، مشيدة بروح التعاون بين فريق العمل كله التي تشبه الأسرة المترابطة".

وأشارت "السراج" إلى أن تشابك العلاقات بين أبطال العمل، والأحداث السريعة في المسلسل، تسبب في خلق إطار تشويقي مميز وإيقاع سريع، مما جعل المشاهد يتلهف لمتابعة العمل منذ انطلاق أولى حلقاته ويكون مرتبطًا بأفراد الإمبراطورية بشكل كبير.

 

المؤلف محمد سليمان عبدالمالك قدم معالجة درامية بأسلوب مميز يتناسب مع العصر الحالي

وبسؤالها عن كيفية ترشيحها للدور قالت السراج: "رشحني للمشاركة في المسلسل المخرج الأستاذ محمد سلامة، الذي شُرفت بالتعاون معه، كما أنني أفخر بالوقوف أمام الأستاذ خالد النبوي لأن التعاون معه له مذاق خاص ونكتسب منه خبرات طوال الوقت، واعتبر نفسي محظوظة بالعمل في مسلسل مأخوذ عن قصة كاتب كبير بحجم الأستاذ الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، فهو أحد أبرز كُتّاب الدراما المصرية، وله بصمة وعلامة في تاريخ الدراما، إضافة إلى أن المعالجة الدرامية كتبها الأستاذ محمد سليمان عبدالمالك بحرفية وأسلوب مميز يتناسب مع العصر الحالي ويسهم في الارتقاء والوعي، من خلال مناقشة قضايا اجتماعية وأسرية مختلفة عمل يتناسب مع جميع الأعمار ويناقش مشكلات الأطفال والشباب والمراهقين.

 

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 06.05 مساء.

هاجر السراج في إمبراطورية ميم
مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة العشرون من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة العشرون إمبراطورية ميم الحلقة 20 الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة العشرون من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

المالية: صفقة "رأس الحكمة" والتمويلات الإضافية الداعمة تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

مصرع طفلين فى تصادم سيارة ودراجة نارية بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟