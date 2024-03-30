مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. سامح الغول متذكرا ميار الغيطي: أنتي خسارة فيا

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث ظهر سامح الغول قاتل علي في مكان اختباءه وتذكر ذكرياته مع ميار الغيطي بنت عائلة ضرغام في جلسة رومانسية، وهي تسأله ما الذي جعلك تحبني داخل شقة الزمالك.

وتضمنت الحلقة 20 رد سامح الغول وهو ممسك بكأس خمر ورد عليها أنا بحبك لأنك طيبة، وأنه لا يوجد أحد طيب في حياتي، وقال لها إنك جميلة بزيادة وخسارة فيا وخسارة في كل الناس.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 20

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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