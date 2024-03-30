مسلسل صيد العقارب الحلقة 20..  نورا ضرغام تخبر زوجها أدهم الغول بأنها حامل

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث توجه أدهم الغول إلى شقته في القلعة حيثت يقيم بصحبة زوجته نور ضرغام الذي ظهرت عليها علامات قلق وتوتر فسألها ماذا بكي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة، نورا أخبرت أدهم بخبرين، وطلبت منها الا يتوتر، وأخبرته بأن خالتها عايدة قد وصلت إلى مكان إقامتهما، فأصيب بحالة من الذعر الشديد وحاولت تهدئته، وأخبرتته بأنها اقنعتها بذلك، فبدا عليه توتر أكثر، فأخبرته بأنها حامل فتبدل حاله إلى الأفضل تمام وظهرت عليه السعادة، وقالت له أن خالتها وعدتها بعدم إخبار أحد بمكانها.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن