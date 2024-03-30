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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. تاجر المخدرات يتفقان مع غادة عبد الرازق لتسليمهم الكوكايين

صيد العقارب موعد
صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث أخبرت غادة عبدالرازق حسان بيه أكبر تاجر كوكايين في مصر بعثورها على مكان الكوكايين الذي كان قد أخفاها شقيقها علي قبل موتها.

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة، تقابل ماركو عضو المافيا الأوكرانية مع حسان بيه تاجر الكوكايين، والأخير أخبر الأول بأنها عايدة عثرت على المخدرات، وطلب منه أن يتوجه معه للحصول على المخدرات وأنها مستعدة لتسليمها في أي وقت، مقابل أن يحضر ال5 ملايين دولار، على أن يأخذ ماركو الـ4 ملايين دولار الخاصين بها، وهي تأخذ المليون المتبقي، وقال حسان لماركو إن الحل هو استلام بالبضاعة بما يرضي الله وكل شخص يأخذ حقه ونتوكل على الله ولو حدث غش سوف ندفن غادة عبد الرازق في مكانها.

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وطلب ماركو من حسان بيه أن يتصل بغادة عبد الرازق ويطلب منها أن يتم التسليم حالا، منعا لعد وجود أي نية غدر، وردت عليه تناوروا في أي وقت أنا منتظرتكم.

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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ابطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن

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