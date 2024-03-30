ريم البارودي: زينة الوحيدة اللي وقفت معايا في جنازة أبويا

علقت الفنانة ريم البارودي، على تصريحها السابق "خسرت الكثيرين لأنهم لمة كدابة"، موضحةً: "في ناس يمكن مش معروفين"، لترد الإعلامية بسمة وهبة: "أنتِ قايلة من الوسط الفني، هو حد في الوسط مش معروف؟!".

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "في الفرح والزواج والطلاق والتريندات والبرامج والحاجات دي كله بيبقى موجود، لكن ساعة الزعل والتصوير والكاميرا بيبقوا مش موجودين ومبتلاقيش غير الحقيقة".

وتابعت الفنانة: "واحدة بس اللي وقفت معايا هي زينة، وقفت معايا في جنازة والدي ودي أهم من العزاء لأن مفيهاش تصوير زي العزاء".