السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصفدي: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الدمار في غزة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن هناك رفض إسرائيلي يؤدي إلى مزيد من المعاناة الخاصة بالأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري والفرنسي، والذي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الدمار في غزة.

وأشار إلى أنه يجب محاسبة إسرائيل على ما تقوم به في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف انتهاكاتها.

وأكد أنه يجب أن تفتح إسرائيل المعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح  أيمن الصفدي، أنه يجب وقف تزويد إسرائيل بالسلاح ونريد أن يكون هناك عقوبات على الحكومة الإسرائيلية إذا استمرت في تحدي إرادة المجتمع الدولي.

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